FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de o yıldız ile yollar ayrılıyor mu? "Gelecek sezon..."
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe son 3 maçını kazanarak gelecek sezon Avrupa Kupaları'na gitmenin hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli ekip diğer yandan bazı isimlerle de devam etmeyecek. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Diego Rossi'nin Fenerbahçe geleceğini açıkladı. Kul, "Rossi'nin Fenerbahçe'de devam etme ihtimali çok düşük. Oyuncu iyi performans gösteremedi ve 6 milyon euroluk bir bonservis bedeli var. Bu bedel çok yüksek bulunuyor. Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam etme ihtimalini çok düşük görüyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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