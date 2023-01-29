FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu penaltı tartışmasını yorumladı! "Jorge Jesus sinirlendiğine göre..."
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekipte yaşanan penaltı tartışması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Kenardan bir emir geldi. Jesus 'hayır' dedi. İkinci penaltıdan sonra Valencia ve Batshuayi'ye baktım. Güzelce sarılıp öpüştüler. Eğer takımın penaltıcısı Valencia ise Batshuayi topu almayacak. Jesus zaten orada açıkça söyledi. Jesus çok sinirlendiğine göre 'penaltıcım Valencia' demek istiyor. Eğer böyle bir durum varsa kızması doğru." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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