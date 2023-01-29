FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a sitem! "Arda Güler maç kadrosundaysa..."
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'u eleştirdi. Toroğlu, "Oyun görüşünde, top tekniğinde, oyuna başlangıç yerlerinde Fenerbahçe'de Arda gibisi yok. Bu çocuğu son 5 dakikada oynatmayacaksın. Bu çocuğa süre vereceksin. Arda antrenmanda değil maçta gelişir. Arda, Fenerbahçe takımının kadrosundaysa oyuna ilk 11'de başlar. Teknik direktör olarak çok oyuncu yetiştirmişsin tamam ama inatlaşmaya gerek yok. Arda sana gereken dersi verdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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