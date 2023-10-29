FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Böyle bir maçta ne konuşacağız?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe çabuk oynadığında 2 golü buldu. Bu 15 dakikayı kapatalım. Böyle bir maçta ne konuşacağız? Fenerbahçe - Galatasaray maçına kadar lig böyle olacak herhalde." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:11
Toroğlu: Böyle bir maçta ne konuşacağız? 29 Ekim 2023 | 12:00
01:22
F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! İlk 15 dakikada... 24 Ekim 2023 | 12:00
00:37
Fenerbahçeli o isme dikkat çekti! 23 Ekim 2023 | 12:00
02:04
"Hem çalıyor hem oynuyor" 22 Ekim 2023 | 12:00
01:33
F.Bahçeli cevherlere yakın takip! 21 Ekim 2023 | 12:00
00:29
O maçı işaret etti! "Fenerbahçe'yi zorlayan takım..." 17 Ekim 2023 | 12:00
01:00
Toroğlu'dan övgü dolu sözler! "TFF'yi tebrik ediyorum" 16 Ekim 2023 | 12:00
01:32
Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler! "Yabancı olsaydı..." 14 Ekim 2023 | 12:00