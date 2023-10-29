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Erman Toroğlu yorumladı! Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ferdi Kadıoğlu'nun 90+3. dakikada Pendikspor ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Penaltıyı vermek yemedi. Maç 5-0 olmuş. Ben gol göreyim. Belki değişik bir penaltı atacak." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri

29 Ekim 2023 | 22:15
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