FENERBAHÇE HABERLERİ: Olay açıklama! "Yediğimiz tokadı unutuyoruz"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a elenmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, "Birileri çıksın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı kurtarsın diye bekliyoruz. Mesut Özil'i alalım gelsin kurtarsın diyoruz, 30 yaş üzeri oyunculara yatırım yapmaya devam ettiğimiz sürece Slavia Prag gibi tokatları yemeye devam ederiz. Esas sıkıntı yediğimiz tokadı da unutuyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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