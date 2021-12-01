FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında çarpıcı yorum! "Fenerbahçe'de tek sorumlu Vitor Pereira değil"

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde 14. haftanın sonuna gelinirken lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde beklentilerin bir hayli altında kalan sarı lacivertlilerde Portekizli hocanın geleceği merak konusu. A Spor yorumcularından Taner Karaman da Pereira'nın durumunu değerlendirdi. Tek sorumlunun hoca olmadığını ifade eden Karaman, "Yönetimin de büyük sorumluluğu var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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