FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe için ağır sözler! "Yol geçen hanına döndü"

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle döndü. Maçtan sonra birçok isim sarı lacivertli ekibe ağır eleştirilerde bulundu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, o isimlere katıldı. Uluç, "Şampiyonluk hasretin var. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray şampiyonlukları gördün. Küme düşme korkusu yaşadın. Kadıköy'deki tüm serileri kaybettin. Kadıköy yol geçen hanına döndü. Artık Fenerbahçe deplasmanında 1 puana razıyız diyen takımlar yok." | dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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