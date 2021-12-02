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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci - Atakan Çankaya kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya saha içerisinde yaşadıkları gerginliğin ardından soyunma odası koridorlarında tartışmışlardı. Mücadele sonrası İrfan Can 'saldırı', Atakan Çankaya ise 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken; iki futbolcu arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. (FB spor haberi)
02.12.2021
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