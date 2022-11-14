FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Kanarya Joao Pedro'nun yerine transfer yapacak mı?
Fenerbahçe'de geldiği dönemden bu yana etkisiz bir performans sergileyen Joao Pedro, son olarak Giresunspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonucunda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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