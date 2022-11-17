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Fenerbahçeli ismi böyle övdü! "Performansının sırrı Jorge Jesus"

Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında Fenerbahçe 29 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerdeki oyuncuların bu süreçteki performansını A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "İsmail Yüksek'in ilk yarı performansının yüzde 70'ini Jorge Jesus'a, yüzde 30'unu kendisine bağlarım." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

17 Kasım 2022 | 08:48
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