Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus sözleri! "Herkesin ezberini bozdu"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Jorge Jesus ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Jorge Jesus, Türkiye'deki herkesin ezberini bozdu. Yapamaz denildi, adam göstere göstere yaptı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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