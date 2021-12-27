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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hedef ocak ayı! Transfer yapılacak bölgeler...

Fenerbahçe gözünü ocak ayı transfer dönemine dikti. Eksik bölgelerini kapatmak isteyen sarı lacivertli kulüp çalışmalara başladı. A Spor yorumcusu Volkan Demir, eksik bölgeleri açıkladı. Demir, "Hücumcu bir kanat arayışı var. Edin Visca ismi de geçiyor Fenebrahçe'de. Ocak ayında 1 santrafor ve 1 sol bek transferi de bekliyorum. 2-3 takviyenin Fenerbahçe'de gerçekleşmesini bekliyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
27.12.2021
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