FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler hakkındaki o detay! Meğer...
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın öne çıkan isimlerinden biri 16 yaşındaki Arda Güler oldu. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Arda Güler hakkındaki o detayı açıkladı. Kelleci, "Fenerbahçe taraftarı Rossi, Sosa, Gustavo gibi isimlerde heyecanlanmıyor. Taraftar Arda Güler'e heyecanlanıyor. Stoperi rahatlatmak için geriye gelip topu alıyor. Bunu Gökhan Bozkaya hocaya yazacağız. Gökhan hocaya 'Arda 8-10 numara oynuyor.' dendi ama hoca 6 numara özellikleri gelişsin diye de çabaladı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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