FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! "Üzerinde durulmalı"
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bu mücadeleyi değerlendirdi. Uzundurukan, "Arda Güler'in oyun bilgisi, zekası çok iyi, hiç panik yapmıyor. Üzerinde kesinlikle durulmalı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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