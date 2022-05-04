FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal Beşiktaş derbisi açıklaması: En iyi şekilde hazırlanıyoruz!
Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. İşte o sözler...
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