FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun Beşiktaş derbisi öncesi konuştu!
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde sarı lacivertli ekibin yıldız golcüsü Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Maç hakkında konuşan milli futbolcu, ligde gol kralı olmak istediğini de ifade etti. İşte o sözler...
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