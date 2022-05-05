Hıncal Uluç'tan flaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumu! "Mecburen seyredeceğim"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç canlı yayında flaş değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Ben Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini mecburen seyredeceğim. O hale getirdik futbolu. Bu ülkede Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini bekleyenlerin oranı yüzde 5'i geçiyorsa ben özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
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