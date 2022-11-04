FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler canlı yayında olduğunu unuttu! İşte o anlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçı sonrası flaş bir harekete imza attı. Sarı lacivertlilerin galibiyetinin ardından röportaj veren Arda, canlı yayının başladığını fark etmedi ve karşısındaki muhabire "Ne diyeceğiz, ne soracağız ağabey?" ifadelerini kullandı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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