FENERBAHÇE HABERİ: Dikkat çeken Jorge Jesus sözleri! "Taraftarı olgunlaştırdı"
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Teknik adam ve futbolcular bazen tribünü olgunlaştırır. Tribün farklılaştı. Bu takım onu yaptı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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