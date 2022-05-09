FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Yıldız savaşları için flaş sözler! "Gerçeği müzedeki kupalar belirler"
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan karşılıklı şampiyonluk ve yıldız açıklamaları gelmeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk konuyu flaş sözlerle değerlendirdi. Türk, "Top artık Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Galatasaray'da Fenerbahçe'de beklemede. Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile çıkabilir. Galatasaray'da 10 yıldızlı forma ile çıkar. Gerçeği müzedeki kupalar ortaya çıkartır." dedi. | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri (FB - GS spor haberi)
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