FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye müjde! Rangers UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa...
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök canlı yayında konuştu. Özkök, "Bu durumun herhangi bir örneği yok. Ben bunu UEFA'dan teyit ettim. Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi'ni alması durumunda lig yolunda bir boşluk olacak. Bana söylenen Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Türkiye ikincisi bir ön eleme turu daha az oynayacak. Bu da yüksek ihtimalle Fenerbahçe" dedi. İşte detaylar...
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