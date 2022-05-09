FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldız ismine bu sözlerle yüklendi! "Çok kötü oynadı"
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Dev düellodan kazanan çıkmadı. Sarı lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci derbinin 70. dakikasında yerini Osayi Samuel'e b��raktı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, yıldız isme flaş yorumlarda bulundu. Domaç, "İsmail Kartal'ın 70. dakikaya kadar beklemesi yanlıştı. İrfan Can çok kötü bir futbol oynadı. 60'da çıkart İrfan'ı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
F.Bahçe'nin yıldız ismine bu sözlerle yüklendi! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:33
İşte Arda'nın son durumu! Kronikleşebilir 09 Mayıs 2022 | 12:00
04:00
Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi! 09 Mayıs 2022 | 12:00
00:37
Gustavo dönemi bitiyor! İstanbul'da kalacak 09 Mayıs 2022 | 12:00
02:27
Kartal Beşiktaş derbisini değerlendirdi! 09 Mayıs 2022 | 12:00
01:14
Min Jae gidiyor mu? 08 Mayıs 2022 | 12:00
02:17
F.Bahçe'de Jesus zirvesi! 08 Mayıs 2022 | 12:00
01:25
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 08 Mayıs 2022 | 12:00