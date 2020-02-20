20 Şubat 2020, Perşembe

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Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik direktörleri Ersun Yanal ve Fatih Terim birbirlerine 13. kez birbirlerine rakip oluyor.
20.02.2020

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