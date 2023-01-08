FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE | Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbi 8 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray maçını CANLI izle...
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