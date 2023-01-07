Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi 11’i nasıl olacak? Jorge Jesus’un tercihi…
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11’i merak ediliyordu. Fenerbahçe’nin derbi mücadelesinde sahaya sürmesi beklenen ilk 11’ini A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. İşte o sözler…
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