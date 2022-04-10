Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son durum ne? İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'den son gelişmeleri Can Bartu Tesisleri'nden A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi son durum...
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