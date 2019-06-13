13 Haziran 2019, Perşembe
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Zapata'nın menajerinden transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında bulunan Cristian Zapata'nın menajeri, oyuncusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
13.06.2019
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