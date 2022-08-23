Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük övgü!
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe liderliğe yükseldi. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Jorge Jesus çıkarmış olduğu kadroyla herkesi şaşırttı belki ama neden burada olduğunu oyuna hamleleriyle gösterdi. " dedi. (FB SPOR HABERLERİ)
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