Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, kupa finalinin ardından Bulut ile son kez masaya oturacak ve ardından sözleşme imzalayacak.

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