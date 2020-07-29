29 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, kupa finalinin ardından Bulut ile son kez masaya oturacak ve ardından sözleşme imzalayacak.
29.07.2020
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