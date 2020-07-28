28 Temmuz 2020, Salı

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Emre Belözoğlu futbolu bırakacak mı?

Emre Belözoğlu, Rizespor maçının ardından futbol kariyerini noktaladığı şeklinde yorumlanan ifadeler kullandı ancak tecrübeli futbolcuya bırakmaması yönünde baskı var.
28.07.2020
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