02 Temmuz 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu!

Fenerbahçe tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu.
02.07.2019

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden duyurulan transferde Emre Belözoğlu'nun sarı lacivertli formayla Ülker Stadyumu'nda çekilmiş fotoğrafı paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu'na yuvana 'hoş geldin' diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü.

Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bitirdi!

Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu! Fenerbahçe Emre Belözoğlu transferini bu video ile duyurdu! 02.07.2019
Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bitirdi! Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bitirdi! 02.07.2019
Vedat Muriç A Spor'a konuştu Vedat Muriç A Spor'a konuştu 01.07.2019
Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması! 01.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İşte Muriç zirvesinden ilk görüntüler İşte Muriç zirvesinden ilk görüntüler 01.07.2019
Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi Fenerbahçe'de Vedat Muriç zirvesi 01.07.2019
Fenerbahçe transferi bu video ile duyurdu Fenerbahçe transferi bu video ile duyurdu 01.07.2019
Fenerbahçe'de ön libero arayışı Fenerbahçe'de ön libero arayışı 01.07.2019
Zeki Uzundurukan: Kjaer yüzde 99 Fenerbahçe'de Zeki Uzundurukan: "Kjaer yüzde 99 Fenerbahçe'de" 30.06.2019
Fenerbahçe'de ön libero arayışı Fenerbahçe'de ön libero arayışı 30.06.2019
G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması 30.06.2019
Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru 30.06.2019
Fenerbahçe'de hedef Garry Rodrigues Fenerbahçe'de hedef Garry Rodrigues 30.06.2019
Fenerbahçe sezonu açıyor Fenerbahçe sezonu açıyor 30.06.2019
Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu Kruse 16 yıl sonra ilk Alman oldu 30.06.2019
Emre Bol: Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de Emre Bol: "Lucas Lima %99 Fenerbahçe'de" 30.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı
Galatasaray'a büyük şok! Yıldız oyuncu ihtarname çekti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer daha! Fatih Terim onay verdi
Galatasaray'a dev gelir! Yeni sezon öncesi kasa dolacak
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim
Beşiktaş Tyler Boyd için geri sayımda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör