02 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe Altay Bayındır'ı bitirdi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde hedef gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fransız direktör Damien Comolli listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri....
02.07.2019
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