Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası hakem eleştirisi! "Faul bile yok"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, canlı yayında Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasını değerlendirdi. Usta yorumcu İsmail Yüksek'in pozisyonu için "İsmail Yüksek'e gösterilen ikinci sarı kart pozisyonunda faul bile yok" dedi. Öte yandan Bilgiç, "Fenerbahçe'nin golünü iptal eden hakem, penaltıyı nasıl verdi ona da şaşırdım" ifadelerini kullandı.
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