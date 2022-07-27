A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki tur şansını böyle yorumladı!
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi, "F.Bahçe ilk maçta rakibinden daha üstün olduğunu gösterdi. İkinci maçta da dolu tribünler önünde çok net favori. Savunmanın özellikle kontra ataklarda dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca Fenerbahçe bu turu geçerse Avrupa Ligi gruplarını cebine koyuyor" ifadelerini kullandı.
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