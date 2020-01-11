11 Ocak 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe borçlarını yapılandırdı

Fenerbahçe, transfer yapabilmek için formülü buldu... Sarı-lacivertliler, bir leasing firması aracılığıyla borçlarını yapılandırdı. Böylece Fenerbahçe'nin harcama limiti de eksiden artıya geçti.
11.01.2020

Sarı-lacivertli kulüpte gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi... Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, transfer yapabilmek için önemli bir adım attı. Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak kulübün borçlarını yapılandırdı.

Haberde borçların hangi şartlarda ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacağı belirtildi.

Ayrıca bu durum, Fenerbahçe'nin mevcut Bankalar Birliği anlaşmasını yapmasına da engel değil. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı gelen haberler arasında...

Haberde bu yapılandırmanın ardından Fenerbahçe'nin harcama limitinin eksi 85 milyon değil, artı 40 milyon lira olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli ekip, ilk ara transfer hamlesini Eintracht Frankfurt'tan Gineli stoper Simon Falette'i kiralayarak gerçekleştirmişti.

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