Fenerbahçe borçlarını yapılandırdı
Sarı-lacivertli kulüpte gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi... Sabah Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, transfer yapabilmek için önemli bir adım attı. Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak kulübün borçlarını yapılandırdı.
Haberde borçların hangi şartlarda ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacağı belirtildi.
Ayrıca bu durum, Fenerbahçe'nin mevcut Bankalar Birliği anlaşmasını yapmasına da engel değil. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı gelen haberler arasında...
Haberde bu yapılandırmanın ardından Fenerbahçe'nin harcama limitinin eksi 85 milyon değil, artı 40 milyon lira olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli ekip, ilk ara transfer hamlesini Eintracht Frankfurt'tan Gineli stoper Simon Falette'i kiralayarak gerçekleştirmişti.
- "Hem Ersun Yanal'ın hem Comolli'nin Falette transferinden haberi yok"
- Galatasaray'da Arda Turan açıklaması
- "F.Bahçe Comolli'yi gönderirse 850 bin Euro tazminat ödeyecek"
- Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'ye doğru
- Spor Ajansı - 10/01/2020
- Hüseyin Çimşir takımdan memnun
- GOL | Trabzonspor 1-0 FK Partizani
- Guilherme Beşiktaş'ta
- Sabah Sporu - 10/01/2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...