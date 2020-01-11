11 Ocak 2020, Cumartesi

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Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'ye doğru

Fenerbahçe sol bek transferinde son yaklaştı. Simone Falette ile sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
11.01.2020

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'in 1,5 yıllığına kiralanması konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaştı.

PSV Eindhoven'ın da ilgilendiği 27 yaşındaki İsviçreli sol bekin, daha yüksek maaş öneren Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi. Eindhoven'ın da ilgilendiği 27 yaşındaki İsviçreli sol bekin, daha yüksek maaş öneren Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Kariyerine Zürih'te başlayan Rodriguez 2011- 2012 sezonunda 8.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer oldu. Ricardo Rodriguez, 6 sezon Alman ekibinde forma giydikten sonra 2017'te 15 milyon Euro bedelle Milan'ın yolunu tuttu.

isviçreli futbolcu, italya'da 93 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 5 de asist yaptı. Ricardo Rodriguez bu sezon ise Milan formasıyla Serie A'da 5 karşılaşmada şans bulabildi.

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