Vedat Muriç: Tek hedefimiz şampiyonluk

Fenerbahçeli Vedat Muriç tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Muriç, ligin ikinci yarısında dış sahada daha fazla puan toplamaları gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, şampiyonluk yarışını ve performansını değerlendirdi.

Muriç, zirve mücadelesiyle ilgili olarak, "Bunu kulüpteki herkes de her zaman söyler. Fenerbahçe'nin tek hedefi şampiyonluktur. İkinci devre, ilk yarıda yaşadığımız sıkıntıları tekrarlamamak için çabalıyoruz. Yoğun bir taktiksel programımız var. Tüm futbolcular idmanlarda inanılmaz motiveyiz. Hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kosovalı forvet, sezonun ilk yarısında neredeyse tam kadro olarak antrenman yapamadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımız bazen mevkisi dışında oynamak zorunda kaldı. Kazanabileceğimiz maçlarda puan kaybı yaşadık. Sezon başında 'bizi içeride kolay kolay yenecek takım yok' dedim. Antalya karşısında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Deplasmanda daha çok puan toplamamız gerekiyor. Deplasmanda da Kadıköy havasını yaşamamız gerekiyor." dedi.

Süper Lig'in ilk yarısında 10 kez fileleri sarsan Muriç, "Fenerbahçe'de oynayan bir forvetin daha skorer olması lazım. Çok fazla pozisyona girdim. Bazen çok basitlerini kaçırdım, bazen zorlarını attım. Daha fazla gol atabilirdim. Fenerbahçe forveti bu tür pozisyonları değerlendirmek zorunda. Ben de ikinci yarıda takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Benim için bireysel başarıdan ziyade takımın şampiyon olması önemli. Gol kralı olursam, şampiyon olamazsak önemi yok. Kral olmayayım takım şampiyon olsun" diye konuştu.