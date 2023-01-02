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Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken detay

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerle ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan aktardı. | FB SPOR HABERLERİ

02 Ocak 2023 | 08:58
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