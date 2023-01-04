FENERBAHÇE HABERİ: Diego Rossi'nin golünde faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Diego Rossi'nin iptal edilen golünü yorumladı. Toroğlu, "Faul kararı doğru" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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