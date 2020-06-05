Fenerbahçe Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ı istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'den çok sayıda talibi olan Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar'ın peşinde. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler, Göztepe'nin iki oyuncusunu da kadrosuna katmak istiyor.

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