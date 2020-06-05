Emre Bol: Hayatımda Max Kruse gibi Alman görmedim

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bol, "Kruse nerede sakatlandı? Armut mu topluyordu? Nerede sakatlanıyor bu adamlar? 3 aydır futbol yok. Kruse gibi Alman hayatımda görmedim. Almanya'da bütün maçları oynayan Kruse, Türkiye'ye geldi hep sakat." dedi.

ABONE OL