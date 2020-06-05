05 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe başarılı bir kamp geçirdi

Fenerbahçe, Riva'da gerçekleştirdiği 9 günlük kampla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, başarılı bir kamp dönemi geçirdi.
05.06.2020
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