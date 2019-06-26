26 Haziran 2019, Çarşamba

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'Fener Ol'dan toplanan para açıklandı! | Video haber

Fenerbahçe kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığını açıkladı.
26.06.2019

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