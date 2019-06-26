Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması | Video haber

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç için "En iyi teklifi kim yaparsa Murİç'i veririz" dedi. Kartal, Kosovalı golcünün transferinde para+futbolcu takasını konuşabileceklerini belirtti.