26 Haziran 2019, Çarşamba
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Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç açıklaması | Video haber
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç için "En iyi teklifi kim yaparsa Murİç'i veririz" dedi. Kartal, Kosovalı golcünün transferinde para+futbolcu takasını konuşabileceklerini belirtti.
26.06.2019
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