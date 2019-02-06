06 Şubat 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal "Plansızlığın bedelini ödedik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alamadığı futbolcularını "Geçmişteki plansızlığın bedelini ödedik" diyerek teselli etti.
06.02.2019

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