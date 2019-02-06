06 Şubat 2019, Çarşamba
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Ali Koç gelecek sezon için iddialı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arası transferlerinin gelecek yıllarda değişmesi beklenen yabancı kuralını dikkate alarak yaptıklarını belirtti...
06.02.2019
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