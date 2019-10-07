Selim Soydan'dan hakem açıklaması!
Soydan, "Ben bu göreve adım attığımda ceketimi çıkardım ama Fenerbahçe sevgimi kalbimden kimse sökemez. Her kulübe eşit mesafedeyim. Milli takımdayken kimsenin hakkında hiçbir laf etmem, kimse de ettiremez. Tamam hakem hatalıydı o gün, yapmamam gereken bir tepkiydi. Tabi ki en son söz hakemlerin, onlara da saygılı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 31. dakikasında Fenerbahçeli Isla'nın yakın mesafeden gönderdiği top Diego'nun eline çarpmış, bu pozisyonda penaltı isyanı yaşanmıştı. Sarı-lacivertli futbolcuların dışında Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu loca ile protokol tribünündeki tepkiler de sahaya yansımıştı. Maçı Şenol Güneş ile birlikte takip eden TFF'nin Milli Takımlardan Sorumlu yöneticisi Selim Soydan'ın hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya verdiği tepki objektiflere yansımış ve günlerce konuşulmuştu.
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