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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe yanıtı!

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. 45 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe sorusu ile ilgili, ''Bu konu ile ilgili bir şey söyleyemem, şu anda işime odaklıyım.'' dedi.
23.06.2020
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Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İlk 5'e girmeye çalışıyoruz. Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık. 2. yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı ateşledik. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Yolumuza iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

FENERBAHÇE CEVABI!
"Fenerbahçe ile görüşüp görüşmediği sorulan teknik adam, Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem, ben şu anda buradaki işime odaklıyım. Kupada oynayacağımı bir final var, ilk 5'in içine girme amacımız var. Sadece buna konsantreyim şu anda." ifadelerini kullandı.

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