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İşte Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası!

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Mert Hakan'ın sarı-lacivertli takıma transferinin perde arkasını anlattı.
23.06.2020
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